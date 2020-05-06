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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:17
https://ria.ru/20200506/1571015654.html
В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14 647
https://cdn21.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_882b395badafcd8b0fd330b9b5780a17.jpg
РИА Новости

В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14 647

11:17 06.05.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 14 647, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 218 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 14 647 заражений коронавирусом.
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За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек. С начала эпидемии зафиксированы 723 летальных исхода.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализировано 2 760 человек, 101 395 находятся на карантине, 4 655 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПольшаВ мире
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