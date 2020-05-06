В Польше число заразившихся коронавирусом достигло 14 647

ВАРШАВА, 6 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Польше увеличилось до 14 647, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 218 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 14 647 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались семь человек. С начала эпидемии зафиксированы 723 летальных исхода.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализировано 2 760 человек, 101 395 находятся на карантине, 4 655 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.