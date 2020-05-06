Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:15
https://ria.ru/20200506/1571015544.html
В Подмосковье число умерших с COVID-19 выросло до 141
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Подмосковье число умерших с COVID-19 выросло до 141

11:15 06.05.2020
282
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Число лиц с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, возросло на 14, до 141, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 127 скончавшихся с коронавирусом пациентов.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 16590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 141 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 829 новых случаев.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000101
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Число жертв коронавируса в Подмосковье выросло до 156 человек
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье﻿ из госпиталя сбежал пациент с коронавирусом
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуму внесли поправки о праве СНТ проводить заочные собрания
Врач скорой помощи у больницы
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Эксперт пояснил, когда россиянам могут раздать "деньги с вертолета"
Актриса Татьяна Васильева
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала о самочувствии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья оценил возможные сроки выхода из режима самоизоляции
Сотрудник полиции
В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона
Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по коронавирусу в Белом доме. 20 апреля 2020
Трамп назвал причину пандемии коронавируса
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
В России в реанимации находятся 1200-1500 пациентов с коронавирусом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
У коронавируса нашли опасную мутацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
Лента новостейМолния