В Подмосковье число умерших с COVID-19 выросло до 141

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Число лиц с COVID-19, скончавшихся в Подмосковье, возросло на 14, до 141, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 127 скончавшихся с коронавирусом пациентов.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 16590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 141 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 829 новых случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф