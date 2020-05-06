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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:14
https://ria.ru/20200506/1571015511.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

11:14 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Новые 46 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области не имеют симптомов заболевания и чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 559 новых случаев заражения, в том числе 46 - в Липецкой области.
"Из новых пациентов часть без симптомов, часть - удовлетворительные", - сказал собеседник агентства.
Всего на территории региона зарегистрировано 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели (пятеро из них - за последние сутки), двое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьОбщество
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