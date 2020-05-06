В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Новые 46 пациентов с подтвержденной Новые 46 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Липецкой области не имеют симптомов заболевания и чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 559 новых случаев заражения, в том числе 46 - в Липецкой области.

"Из новых пациентов часть без симптомов, часть - удовлетворительные", - сказал собеседник агентства.

Всего на территории региона зарегистрировано 656 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели (пятеро из них - за последние сутки), двое умерли.