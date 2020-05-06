В Госдуму внесли поправки о праве СНТ проводить заочные собрания

У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.

Как пояснил журналистам Кутепов, в ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса "необходимо допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 01 мая по 31 декабря 2020 года".

По словам сенатора, в настоящее время заочная форма проведения голосования по ряду вопросов не допускается. "Целесообразность предлагаемых изменений определяется, в первую очередь, тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска", - пояснил он.

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В связи с этим, даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения сохраняется опасность заражения и распространения заболевания среди соответствующей группы граждан, сказал Кутепов.

"При этом возможность принятия решений, по меньшей мере, по таким вопросам, как избрание органов управления, утверждение сметы, размера и порядка уплаты взносов, финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества", - заключил Кутепов.