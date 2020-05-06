Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:18
https://ria.ru/20200506/1571015439.html
В Госдуму внесли поправки о праве СНТ проводить заочные собрания
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

В Госдуму внесли поправки о праве СНТ проводить заочные собрания

11:13 06.05.2020 (обновлено: 11:18 06.05.2020)
994
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сенаторы Андрей Кутепов и Сергей Мамедов внесли в Госдуму законопроект о праве членов садоводческих объединений проводить собрания в заочной форме в период пандемии коронавируса.
Как пояснил журналистам Кутепов, в ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса "необходимо допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 01 мая по 31 декабря 2020 года".
По словам сенатора, в настоящее время заочная форма проведения голосования по ряду вопросов не допускается. "Целесообразность предлагаемых изменений определяется, в первую очередь, тем, что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска", - пояснил он.
В тени соседа: дачников обяжут уважать друг друга
20 апреля, 12:19
В связи с этим, даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения сохраняется опасность заражения и распространения заболевания среди соответствующей группы граждан, сказал Кутепов.
"При этом возможность принятия решений, по меньшей мере, по таким вопросам, как избрание органов управления, утверждение сметы, размера и порядка уплаты взносов, финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества", - заключил Кутепов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Семейная пара в дачном доме
20 апреля, 17:50
Эксперты: "дачные поправки" не улучшат регулирование "соседских войн"
200112
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей КутеповСергей МамедовГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Лекарства
В ГП назвали слухи о казахском чудо-лекарстве от COVID-19 фейком
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
Штаб-квартира "Почты России" переедет на стадион ЦСКА
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии
Индия проводит операцию по поимке главаря террористов в Джамму и Кашмире
Медицинские сотрудники
Эксперт назвал причину более высокой смертности у мужчин от COVID-19
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Стоп-кадр видео песни Доктор Лиза в исполнении Юрия Шевчука
Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук записал песню для фильма "Доктор Лиза"
Полная луна в небе над Москвой
Эксперт предположил, почему США не берут Россию в лунный проект
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
"Росатом" предложил производить новую тест-систему для диагностики рака
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
Ким Кардашьян высмеяли в Сети за "забытые" пальцы в волосах
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Здание Дальневосточного федерального университета
Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
Дарина обожает фотографироваться
О судьбе детей, которых мать одиннадцать лет держала взаперти
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Ольга Бузова
VK Fest объявил лайнап 2020 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
Лента новостейМолния