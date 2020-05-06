Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:18
https://ria.ru/20200506/1571015352.html
Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется

11:10 06.05.2020 (обновлено: 11:18 06.05.2020)
2173
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в видеосовещании президента РФ Владимира Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мишустин 30 мая сообщил президенту, что его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
При этом Путин в ходе общения с Мишустиным выразил надежду, что премьер продолжит принимать участие в выработке решений по поддержке граждан. Пресс-секретарь премьера сообщал журналистам, что Мишустин находится в постоянном контакте с членами правительства.
Опрос
Как вы относитесь к удаленной работе на период буйства коронавируса?
Проголосовали:20221
20 марта, 14:23
В среду, 6 мая, Путин проведет проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19. Как ожидается, там обсудят поэтапный план снятия ограничений.
На вопрос, ожидается ли участие Мишустина в совещании в понедельник, Песков ответил отрицательно: "Нет".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
282515
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры заразилась коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Путин изучит рекомендации по постепенному снятию режима ограничений
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Он идет на поправку: Путин рассказал о здоровье Мишустина
Путин заявил, что Мишустин идет на поправку
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Мэр Москвы Сергей Собянин
Попова и Собянин выступят с докладами по снятию ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
Лента новостейМолния