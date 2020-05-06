Песков: участие Мишустина в совещании по борьбе с COVID-19 не планируется

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Участие премьер-министра России Михаила Мишустина в видеосовещании президента РФ Владимира Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мишустин 30 мая сообщил президенту, что его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
При этом Путин в ходе общения с Мишустиным выразил надежду, что премьер продолжит принимать участие в выработке решений по поддержке граждан. Пресс-секретарь премьера сообщал журналистам, что Мишустин находится в постоянном контакте с членами правительства.
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В среду, 6 мая, Путин проведет проведет совещание по реализации принятых мер борьбы с COVID-19. Как ожидается, там обсудят поэтапный план снятия ограничений.
На вопрос, ожидается ли участие Мишустина в совещании в понедельник, Песков ответил отрицательно: "Нет".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.