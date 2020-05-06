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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:09
https://ria.ru/20200506/1571015287.html
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

11:09 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи у больницы
Врач скорой помощи у больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи у больницы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Почти 44% новых случаев коронавируса в Москве выявлены у людей младше 45 лет, среди них 6,7% заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В Москве подтверждено 5858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 85 973 случая коронавируса.
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"37,1% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 7,8% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети", - сообщили в штабе.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
В оперштабе отметили, что количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.
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