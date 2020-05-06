Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Почти 44% новых случаев Почти 44% новых случаев коронавируса Москве выявлены у людей младше 45 лет, среди них 6,7% заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве подтверждено 5858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 85 973 случая коронавируса.

"37,1% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% – от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 7,8% – старше 80 лет. Также 6,7% среди заболевших - дети", - сообщили в штабе.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В оперштабе отметили, что количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов.

До 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.