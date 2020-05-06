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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:41
https://ria.ru/20200506/1571015055.html
Правительство просят ввести прямое субсидирование скидок на спецтехнику
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570309629_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fa3d04d237e463918b101897697b644c.jpg
РИА Новости

Правительство просят ввести прямое субсидирование скидок на спецтехнику

11:41 06.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ассоциация "Росспецмаш", лоббирующая интересы российских организаций машиностроения, просит правительство включить производителей дорожно-строительной и спецтехники в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, и ввести для них прямое субсидирование скидок на продукцию, следует из письма ассоциации, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Просим <...> включить строительно-дорожное машиностроение и отрасль по производству комплектующих для предприятий специализированного машиностроения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, установленных в рамках постановления № 434, и рассмотреть возможность разработки новой меры господдержки, предусматривающей субсидирование скидок на строительно-дорожную технику по аналогии с постановлением № 1432", - говорится в письме.
Постановление, упомянутое "Росспецмашем", предполагает субсидирование скидок (до 15%) покупателям отечественной сельхозтехники.
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Также ассоциация предлагает рассмотреть возможность госзакупок сельхозтехники, дорожно-строительной техники и пищевого оборудования исключительно российского производства, отвечающих требованиям балльной системы локализации, предоставлять субсидии российским производителям запчастей и комплектующих к спецтехнике на увеличение гарантийных сроков выпускаемой продукции, и субсидировать отрасли рост цен на металл на внутреннем рынке, превышающий индекс цен промышленных производителей.
Ассоциация обосновывает свои предложения растущими рисками снижения спроса на специализированную технику на внутреннем и внешних рынках во втором квартале.
Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России в первом квартале 2020 года выросли на 8% в годовом выражении - до 2696 единиц, но цифры первого квартала не отражают текущие реалии рынка, так как кризисная ситуация начала в полной степени развиваться только с апреля, сообщала Ассациация европейского бизнеса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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