Правительство просят ввести прямое субсидирование скидок на спецтехнику

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ассоциация "Росспецмаш", лоббирующая интересы российских организаций машиностроения, просит правительство включить производителей дорожно-строительной и спецтехники в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, и ввести для них прямое субсидирование скидок на продукцию, следует из письма ассоциации, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Просим <...> включить строительно-дорожное машиностроение и отрасль по производству комплектующих для предприятий специализированного машиностроения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, установленных в рамках постановления № 434, и рассмотреть возможность разработки новой меры господдержки, предусматривающей субсидирование скидок на строительно-дорожную технику по аналогии с постановлением № 1432", - говорится в письме.

Постановление, упомянутое "Росспецмашем", предполагает субсидирование скидок (до 15%) покупателям отечественной сельхозтехники.

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Также ассоциация предлагает рассмотреть возможность госзакупок сельхозтехники, дорожно-строительной техники и пищевого оборудования исключительно российского производства, отвечающих требованиям балльной системы локализации, предоставлять субсидии российским производителям запчастей и комплектующих к спецтехнике на увеличение гарантийных сроков выпускаемой продукции, и субсидировать отрасли рост цен на металл на внутреннем рынке, превышающий индекс цен промышленных производителей.

Ассоциация обосновывает свои предложения растущими рисками снижения спроса на специализированную технику на внутреннем и внешних рынках во втором квартале.

Продажи дорожно-строительной и спецтехники в России в первом квартале 2020 года выросли на 8% в годовом выражении - до 2696 единиц, но цифры первого квартала не отражают текущие реалии рынка, так как кризисная ситуация начала в полной степени развиваться только с апреля, сообщала Ассациация европейского бизнеса.