В Крыму проведут расследование после выявления очага COVID-19 в больнице

"По алуштинскому очагу начато служебное расследование минздравом Крыма, сегодня выезжает туда комиссия для проверки использования средств индивидуальной защиты самим коллективом. Это серьезный очаг", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В Приморье закрыли еще семь отделений больницы, где нашли очаг COVID-19

В Приморье закрыли еще семь отделений больницы, где нашли очаг COVID-19

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.