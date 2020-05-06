В Крыму проведут расследование после выявления очага COVID-19 в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор и минздрав Крыма проведут расследование по соблюдению режима обсервации в Алуштинской городской больнице, которая дает главный прирост статистики по COVID-19 в регионе, заявила вице-премьер республики Елена Романовская.
В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последние два дня выявлены 34 сотрудника и пациента, заразившихся коронавирусом в Алуштинской городской больнице.
"По алуштинскому очагу начато служебное расследование минздравом Крыма, сегодня выезжает туда комиссия для проверки использования средств индивидуальной защиты самим коллективом. Это серьезный очаг", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Решение об остановке работы больницы пока не принято, отметила она. Предстоит продезинфицировать отделение терапии, которое ранее работало в режиме обсервации из-за выявленного в нем пациента с COVID-19, планируется провести обработку территории больницы силами МЧС. Аксенов поручил разобраться с причинами совместно с управлением Роспотребнадзора.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.