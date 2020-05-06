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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:02
https://ria.ru/20200506/1571015014.html
В Крыму проведут расследование после выявления очага COVID-19 в больнице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Крыму проведут расследование после выявления очага COVID-19 в больнице

11:02 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор и минздрав Крыма проведут расследование по соблюдению режима обсервации в Алуштинской городской больнице, которая дает главный прирост статистики по COVID-19 в регионе, заявила вице-премьер республики Елена Романовская.
В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за последние два дня выявлены 34 сотрудника и пациента, заразившихся коронавирусом в Алуштинской городской больнице.
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"По алуштинскому очагу начато служебное расследование минздравом Крыма, сегодня выезжает туда комиссия для проверки использования средств индивидуальной защиты самим коллективом. Это серьезный очаг", - сказала Романовская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Решение об остановке работы больницы пока не принято, отметила она. Предстоит продезинфицировать отделение терапии, которое ранее работало в режиме обсервации из-за выявленного в нем пациента с COVID-19, планируется провести обработку территории больницы силами МЧС. Аксенов поручил разобраться с причинами совместно с управлением Роспотребнадзора.
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Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Минздрав КрымаКоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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