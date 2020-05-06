На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

"За последние сутки в крае инфекция зафиксирована у 97 человек, в том числе четырех детей… Всего на сегодня в регионе заболели 1534 человека, из них 88 детей. 21 пациент умер, 467 выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.