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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:59
https://ria.ru/20200506/1571014947.html
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570687003_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_5807f5992e8387c4e5d94005ab3ccf1d.jpg
РИА Новости

На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

10:59 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
Наибольшее количество заболевших за минувшие сутки обнаружено в Краснодаре и Сочи.
"За последние сутки в крае инфекция зафиксирована у 97 человек, в том числе четырех детей… Всего на сегодня в регионе заболели 1534 человека, из них 88 детей. 21 пациент умер, 467 выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из заражённых COVID-19 стал семимесячный ребёнок в Сочи.
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