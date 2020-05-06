На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи

КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
Наибольшее количество заболевших за минувшие сутки обнаружено в Краснодаре и Сочи.
"За последние сутки в крае инфекция зафиксирована у 97 человек, в том числе четырех детей… Всего на сегодня в регионе заболели 1534 человека, из них 88 детей. 21 пациент умер, 467 выздоровели и выписаны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из заражённых COVID-19 стал семимесячный ребёнок в Сочи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф