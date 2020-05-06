В Австралии пять человек пострадали при взрыве в шахте

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате взрыва в угольной шахте в восточной части Австралии, сообщает телеканал ABC.
"Пять человек пострадали и были доставлены в больницы", - сообщили в компании Anglo American, которая эксплуатирует шахту Гросвенор, где произошел взрыв.
Отмечается, что пострадавшие получили ожоги дыхательных путей и верхних частей тела. Они находятся в тяжелом состоянии.
Оставшиеся сотрудники шахты эвакуируются, операции приостановлены.
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