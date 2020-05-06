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Туризм
2020-05-06T11:00
https://ria.ru/20200506/1571014783.html
Отели Египта не готовы открываться без иностранцев
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РИА Новости

Отели Египта не готовы открываться без иностранцев

11:00 06.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНа территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. 2015 год
На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. 2015 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Отели Египта не готовы открываться для внутренних туристов в мае и работать по себестоимости, сообщает АТОР.
Египетские власти говорят, что восстановление туристического сектора (сейчас в стране закрыты все отели, музеи и другие объекты), начнется с внутреннего рынка. С 15 мая гостиницам разрешено открыться, но при условии, что их загрузка не превысит 25 процентов. С 1 июня можно будет увеличить загрузку до 50 процентов.
Правила довольно строгие: каждый отель должен организовать круглосуточную работу медперсонала, проводить ежедневное тестирование всех сотрудников на коронавирус, обеспечив работников средствами индивидуальной защиты.
Обязательными являются дезинфекция территории и помещений, багажа гостей, регулярные проверки температуры постояльцев при каждом их возвращении в отель, установка дезинфицирующих средств для рук на стойке регистрации и в ресторане. Уборку номеров рекомендовано проводить раз в день, мест общественного пользования – каждый час.
В ресторанах не будет "шведского стола", на пляжах и у бассейнов обязательно социальное дистанцирование. Проведение всех развлекательных и деловых мероприятий в отелях запрещено.
Многие гостиницы открываться не готовы. В комментариях местным СМИ Мохамед Фала, член Ассоциации инвесторов туризма региона Красное море, заявил, что после двух месяцев простоя отели не собираются работать на уровне себестоимости. По его словам, заявленные гигиенические требования потребуют еще больших расходов на содержание отеля, чем это было до кризиса.
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Сохранить рентабельность при загрузке в 25 или даже 50 процентов поможет только повышение цен в несколько раз. Эксперт сомневается, что египтяне будут готовы столько платить за отдых в Хургаде или на курортах Южного Синая.
Как прогнозирует Фала, многие отели на красноморских курортах предпочтут оставаться закрытыми, ожидая возвращения иностранных гостей. По его оценкам, зарубежный туризм вернется в Египет не раньше сентября, когда большинство европейских стран откроет свои границы.
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