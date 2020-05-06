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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:55
https://ria.ru/20200506/1571014643.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

10:55 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Четырнадцать детей в возрасте от 1 года до 16 лет оказались в списке 62 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.
"Шестьдесят два новых случая заболевания сегодня. Из них: 20 мужчин, 28 женщин, 14 детей (девочки 1, 10, 11, 12, 13, 16 лет, мальчики 11 лет - двое, 12, 13 лет, 14 лет - двое, 15, 16 лет). Возраст взрослых 21 до 94 лет. Четверо прибыли из других регионов, 58 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 971 (133 из них выздоровели: 84 выписаны из стационара, 49 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, два летальных исхода)", - информирует обладминистрация.
За сутки в регионе выздоровели восемь пациентов.
На данный момент госпитализирован 341 человек, у 192 диагноз подтвержден, 51 - с подозрением, у 26 - отрицательный диагноз, а у 72 анализы в работе. Из госпитализированных у 165 человек пневмония.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2109 (из них подтверждённых случаев - 644, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3101. Выписано из больниц – 198. Всего обследованных лиц - 5749", - информирует обладминистрация.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТамбовская областьОбщество
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