В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Четырнадцать детей в возрасте от 1 года до 16 лет оказались в списке 62 новых пациентов с Четырнадцать детей в возрасте от 1 года до 16 лет оказались в списке 62 новых пациентов с коронавирусом Тамбовской области , их состояние удовлетворительное, сообщила администрация региона.

"Шестьдесят два новых случая заболевания сегодня. Из них: 20 мужчин, 28 женщин, 14 детей (девочки 1, 10, 11, 12, 13, 16 лет, мальчики 11 лет - двое, 12, 13 лет, 14 лет - двое, 15, 16 лет). Возраст взрослых 21 до 94 лет. Четверо прибыли из других регионов, 58 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 971 (133 из них выздоровели: 84 выписаны из стационара, 49 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, два летальных исхода)", - информирует обладминистрация.

За сутки в регионе выздоровели восемь пациентов.

На данный момент госпитализирован 341 человек, у 192 диагноз подтвержден, 51 - с подозрением, у 26 - отрицательный диагноз, а у 72 анализы в работе. Из госпитализированных у 165 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2109 (из них подтверждённых случаев - 644, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3101. Выписано из больниц – 198. Всего обследованных лиц - 5749", - информирует обладминистрация.