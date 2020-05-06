В ООН заявили, что среди погибших от COVID-19 много людей с инвалидностью

"Кризис, связанный с COVID-19, затрагивает все сферы нашего общества. Сегодня я остановлюсь на том, как пандемия затронула 1 миллиард человек с инвалидностью в мире. Даже в нормальных условиях люди с инвалидностью с меньшей вероятностью имеют доступ к образованию, здравоохранению, возможностям для получения дохода и участию в сообществе. Пандемия усиливает это неравенство и представляет новые угрозы. Люди с инвалидностью принадлежат к числу тех, кто в наибольшей степени пострадал от этого кризиса с точки зрения количества смертельных случаев", - сказал он в обращении, размещенном на его аккаунте в Twitter.