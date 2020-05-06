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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:53
https://ria.ru/20200506/1571014422.html
В ООН заявили, что среди погибших от COVID-19 много людей с инвалидностью
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

В ООН заявили, что среди погибших от COVID-19 много людей с инвалидностью

10:53 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский сотрудник. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Среди людей с инвалидностью, которых в мире насчитывается около одного миллиарда, наблюдается высокая смертность от коронавируса COVID-19, из-за пандемии также ухудшилось обеспечение их прав, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Кризис, связанный с COVID-19, затрагивает все сферы нашего общества. Сегодня я остановлюсь на том, как пандемия затронула 1 миллиард человек с инвалидностью в мире. Даже в нормальных условиях люди с инвалидностью с меньшей вероятностью имеют доступ к образованию, здравоохранению, возможностям для получения дохода и участию в сообществе. Пандемия усиливает это неравенство и представляет новые угрозы. Люди с инвалидностью принадлежат к числу тех, кто в наибольшей степени пострадал от этого кризиса с точки зрения количества смертельных случаев", - сказал он в обращении, размещенном на его аккаунте в Twitter.

Генсек ООН заявил о необходимости гарантировать выполнение прав людей с инвалидностью, в особенности на доступ к медицинской помощи, и призвал власти сконцентрировать свое внимание на этих людях в рамках борьбы с пандемией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешВОЗООНВ мире
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