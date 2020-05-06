Прокуратура не будет обжаловать освобождение Ламонова

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Тульской области не будет обжаловать решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего замначальника управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Александра Ламонова, получившего пять лет колонии за взятки, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель надзорного ведомства Ирина Бацейкина.
В пользу взяточника, по мнению суда, сыграло то, что он заслужил ряд поощрений в колонии, не получал взысканий и признал вину в преступлении. Представитель ФСИН поддержал его ходатайство об УДО, а прокурор в ходе процесса возражал.
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"Нет, мы не обжаловали и не будем обжаловать", - сказала собеседница агентства.
Ламонов в 2018 году получил пять лет колонии и лишился погон полковника за взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец), приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).
Он заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который был приговорен за взятки к 13 годам колонии.
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