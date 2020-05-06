Прокуратура не будет обжаловать освобождение Ламонова

"Нет, мы не обжаловали и не будем обжаловать", - сказала собеседница агентства.

Ламонов в 2018 году получил пять лет колонии и лишился погон полковника за взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец), приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).