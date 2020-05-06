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2020-05-06T11:13
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Юрий Шалабаев будет и.о. мэра Нижнего Новгорода
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РИА Новости

Юрий Шалабаев будет и.о. мэра Нижнего Новгорода

11:04 06.05.2020 (обновлено: 11:13 06.05.2020)
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© Фото : Официальный сайт администрации города Нижнего НовгородаЮрий Шалабаев
Юрий Шалабаев
© Фото : Официальный сайт администрации города Нижнего Новгорода
Юрий Шалабаев. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. После досрочной отставки мэра Нижнего Новгорода исполняющим обязанности главы города стал его первый заместитель Юрий Шалабаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
"В соответствии с уставом города исполнять обязанности мэра Нижнего Новгорода будет первый заместитель главы администрации Юрий Шалабаев", - заявили в пресс-службе мэрии.
Шалабаев был назначен первым замом мэра утром 6 мая 2020 года вместо покинувшей должность Натальи Казачковой. Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России 2018-2019". До назначения в конце 2019 года заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода работал заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.
Глава города Нижний Новгород Владимир Панов
5 мая, 19:59
Источник сообщил о переходе мэра Нижнего Новгорода в "Росатом"
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