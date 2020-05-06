В Подмосковье с 15 апреля выдали почти 18,4 миллиона цифровых пропусков

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Почти 18,4 миллиона цифровых пропусков оформлено в Подмосковье с 15 апреля, сообщили РИА Новости в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На 6 мая в Подмосковье физическими лицами оформлено 16 230 846, также 2 160 153 - сотрудниками юридических лиц. Всего выдано пропусков: 18 390 999", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что цифровые пропуска начали выдавать в регионе с 15 апреля.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 11 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск. Его можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", на Едином Портале государственных услуг РФ, а также отправив смс на короткий номер 0250.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.