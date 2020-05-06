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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:00
https://ria.ru/20200506/1571013972.html
В Подмосковье с 15 апреля выдали почти 18,4 миллиона цифровых пропусков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570840266_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_2ed0e673b55141b1f3570c9e97cbb34d.jpg
РИА Новости

В Подмосковье с 15 апреля выдали почти 18,4 миллиона цифровых пропусков

10:46 06.05.2020 (обновлено: 11:00 06.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Почти 18,4 миллиона цифровых пропусков оформлено в Подмосковье с 15 апреля, сообщили РИА Новости в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"На 6 мая в Подмосковье физическими лицами оформлено 16 230 846, также 2 160 153 - сотрудниками юридических лиц. Всего выдано пропусков: 18 390 999", - говорится в сообщении.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
В пресс-службе пояснили, что цифровые пропуска начали выдавать в регионе с 15 апреля.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 11 мая. Теперь для передвижения жителям необходим цифровой пропуск. Его можно оформить в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", на Едином Портале государственных услуг РФ, а также отправив смс на короткий номер 0250.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Экономика
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