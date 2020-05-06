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2020-05-06T10:59
https://ria.ru/20200506/1571013728.html
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра
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РИА Новости

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли отставку мэра

10:44 06.05.2020 (обновлено: 10:59 06.05.2020)
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкВладимир Панов
Владимир Панов
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Владимир Панов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на внеочередном заседании в четверг приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Заседание проходило дистанционно в режиме видеоконференции, трансляция велась на сайте нижегородского парламента. На заседании рассматривался единственный вопрос – о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода.
"39 депутатов проголосовали за досрочное сложение полномочий, 1 – против. Решение принято. Еще раз благодарим Владимира Панова за работу и желаем новых свершений", - сказал председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.
Выступая перед депутатами, Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который выдвинул его кандидатуру на пост главы города, за оказанное доверие, а депутатов гордумы – за совместную работу. Вспомнил самые трудные периоды деятельности – подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года, реформу схемы общественного транспорта и общественных пространств.
"Для меня было большой честью работать с вами", - резюмировал он.
В свою очередь глава региона отметил, что ему "было важно иметь доверенного человека, который не подведет, и Панов оказался именно таким человеком".
"Он уходит на повышение решать глобальные государственные задачи. Панов оставляет за собой в городе хороший задел", - заявил Никитин и пожелал ему удачи на новом месте.
Ранее источники РИА Новости сообщали, что Панов переходит на работу в госкорпорацию "Росатом" на должность спецпредставителя по вопросам развития Арктики, где займется координацией между атомной госкорпорацией и органами власти в решении вопросов, касающихся развития арктической зоны РФ.
Панов был избран главой Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после избрания мэром Нижнего Новгорода Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016 году.
Города России. Нижний Новгород
5 мая, 16:50
По веской причине. Глава Нижнего Новгорода покидает должность
020002
Владимир ПановГлеб НикитинАрктикаГосдума РФНижний НовгородГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Политика
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