В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре увеличилось на 788 за сутки, превысив 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 6 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 788 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
28 апреля, 02:00Сказано в эфиреКардиолог предупредил об опасных последствиях пандемииПандемия коронавируса может нанести здоровью россиян не только прямой урон. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.
Большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях. В общей сложности в стране заразились коронавирусом 20 198 человек.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф