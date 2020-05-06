В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

Кардиолог предупредил об опасных последствиях пандемии Пандемия коронавируса может нанести здоровью россиян не только прямой урон. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.