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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:42
https://ria.ru/20200506/1571013576.html
В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 20 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 20 тысяч

10:42 06.05.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Сингапуре увеличилось на 788 за сутки, превысив 20 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 6 мая министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 788 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава.
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Большинство новых зараженных являются иностранными рабочими, проживающими в общежитиях. В общей сложности в стране заразились коронавирусом 20 198 человек.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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