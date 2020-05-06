Мясников показал работу "красной зоны" в больнице

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников показал в инстаграме работу "красной зоны" больницы во время эпидемии коронавируса

Он пояснил, что не всех пациентов интубируют. Кроме того, Мясников показал своих коллег в защитных костюмах.

"Все готовы, все работают", — отметил врач.

По словам Мясникова, в этот раз в "красной зоне" не так много больных, как обычно. Он рассказал, что там лежит его знакомый, состояние которого — "между небом и землей".

Врач также добавил, что недавно из больницы выписали 70-летнего пациента.

"Будем надеяться, что все это скоро закончится", — сказал он.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заразились более трех с половиной миллионов человек, 243 тысячи умерли.

В России выявили почти 166 тысяч случаев заболевания, свыше 21 тысячи пациентов вылечились, более полутора тысяч умерли.