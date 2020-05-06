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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:56
https://ria.ru/20200506/1571013313.html
Мясников показал работу "красной зоны" в больнице
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников показал работу "красной зоны" в больнице

10:41 06.05.2020 (обновлено: 11:56 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Врач Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников показал в инстаграме работу "красной зоны" больницы во время эпидемии коронавируса.
Он пояснил, что не всех пациентов интубируют. Кроме того, Мясников показал своих коллег в защитных костюмах.
"Все готовы, все работают", — отметил врач.
По словам Мясникова, в этот раз в "красной зоне" не так много больных, как обычно. Он рассказал, что там лежит его знакомый, состояние которого — "между небом и землей".
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Врач также добавил, что недавно из больницы выписали 70-летнего пациента.

"Будем надеяться, что все это скоро закончится", — сказал он.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более трех с половиной миллионов человек, 243 тысячи умерли.
В России выявили почти 166 тысяч случаев заболевания, свыше 21 тысячи пациентов вылечились, более полутора тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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