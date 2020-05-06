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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:14
https://ria.ru/20200506/1571013142.html
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013483_0:272:2983:1950_1036x0_80_0_0_2abc0aa7cac3ae361ce01a8052b04a88.jpg
РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек

10:36 06.05.2020 (обновлено: 15:14 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За сутки в 82 российских регионах выявили 10 559 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зафиксировано 5858 новых случаев, в Подмосковье — 829, в Санкт-Петербурге — 312. При этом у 4341 больного не наблюдается клинических проявлений заболевания. Умерли 86 пациентов.
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Накануне сообщалось о 10 102 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 165 929, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 скончались.

Распространение коронавирусной инфекции

Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,5 миллиона человек, свыше 243 тысяч погибли.
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В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса (США), заболели уже 3,66 миллиона человек, 257 тысяч умерли, выздоровели 1,2 миллиона пациентов. На первом месте по числу выявленных больных COVID-19 остаются Соединенные Штаты, за ними следуют Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия. Россия в этом списке заняла седьмое место, обогнав Турцию, Иран и Китай.
На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни, с учетом праздников, по 12 мая. После этого, по словам президента, запреты могут начать постепенно снимать. Пока что в большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве, помимо этого, введена система электронных пропусков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
А теперь посчитаем, условно: проверили 4,5.млн. человек, из них больных 166.тыс. человек. В итоге: больных от общего количества 100% ВСЕГО 0,8%. И вы это называете пандемией? Вы о чём? Люди, вас разводят страхом. От гриппа в год из 100% болеет минимум 2% и это самый низкий показатель. А тут всего 0,8% и это считают опасней гриппа, мда...
6 мая, 10:53
Александр Громов
49100267
Щас тепло, все ломанутся на улицу, зараженных будет раза в 2-3 еще больше, так что ни о каком плато говорить еще нельзя
6 мая, 10:40
Андрей Эщкере
59117034
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