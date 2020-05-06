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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-06T10:34
https://ria.ru/20200506/1571012957.html
Руденя: тверские аптеки проверят на наличие в продаже защитных масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292306_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1d7a0f28edf6d121e8b3b217db83428c.jpg
РИА Новости

Руденя: тверские аптеки проверят на наличие в продаже защитных масок

10:34 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. В Верхневожье стартует проверка аптек на наличие в продаже защитных масок, сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"На заедании оперативного штаба принято решение – в ближайшие дни начинаем проверочные мероприятия по аптекам Тверской области на предмет наличия в свободной продаже защитных масок или повязок. Они включены в перечень индивидуальных средств защиты, который утвержден правительством РФ", - сказал глава регионе.
При этом он отметил, что сегодня в Тверской области в достаточном количестве производятся средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки и другое.
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"Все это есть в наличии и должно быть в аптеках", - заявил Руденя.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область вошла в рейтинг министерства промышленности и торговли РФ как один из регионов-лидеров по пошиву защитных масок. В Верхневолжье изготавливается около 115 тысяч изделий в сутки.
В Тверской области более 30 производств перепрофилировались на выпуск востребованной продукции в текущей эпидемиологической ситуации.
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Тверская областьИгорь Руденя
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