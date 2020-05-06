Руденя: тверские аптеки проверят на наличие в продаже защитных масок

ТВЕРЬ, 6 мая - РИА Новости. В Верхневожье стартует проверка аптек на наличие в продаже защитных масок, сообщил журналистам губернатор Тверской области . В Верхневожье стартует проверка аптек на наличие в продаже защитных масок, сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя

"На заедании оперативного штаба принято решение – в ближайшие дни начинаем проверочные мероприятия по аптекам Тверской области на предмет наличия в свободной продаже защитных масок или повязок. Они включены в перечень индивидуальных средств защиты, который утвержден правительством РФ", - сказал глава регионе.

При этом он отметил, что сегодня в Тверской области в достаточном количестве производятся средства индивидуальной защиты, в том числе маски, перчатки и другое.

"Все это есть в наличии и должно быть в аптеках", - заявил Руденя.

Пресс-служба областного правительства напоминает, что Тверская область вошла в рейтинг министерства промышленности и торговли РФ как один из регионов-лидеров по пошиву защитных масок. В Верхневолжье изготавливается около 115 тысяч изделий в сутки.