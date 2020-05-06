В Хабаровске общежитие медуниверситета закрыли на карантин из-за COVID-19

ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) в Хабаровске закрыли в среду на карантин после выявления нового коронавируса у студентов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
"На карантин в Хабаровске закрыто общежитие ДВГМУ по адресу улица Пушкина, 31. Там выявлен занос коронавируса среди студентов. На данный момент санитарные врачи ведут эпидрасследование, объявлен карантин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент положительных тестов на инфекцию в общежитии проживали около 60 студентов. Все они теперь остаются в здании на карантине.
Ранее сообщалось, что к среде в крае выявлены 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались, более 170 человек вылечились.
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