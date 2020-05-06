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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:26
https://ria.ru/20200506/1571012512.html
В Хабаровске общежитие медуниверситета закрыли на карантин из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:145:3044:1857_1036x0_80_0_0_bec87ad6cdf7356d10f3b3d02663e12a.jpg
РИА Новости

В Хабаровске общежитие медуниверситета закрыли на карантин из-за COVID-19

10:26 06.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Хабаровск
Города России. Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Города России. Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Общежитие Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) в Хабаровске закрыли в среду на карантин после выявления нового коронавируса у студентов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
"На карантин в Хабаровске закрыто общежитие ДВГМУ по адресу улица Пушкина, 31. Там выявлен занос коронавируса среди студентов. На данный момент санитарные врачи ведут эпидрасследование, объявлен карантин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на момент положительных тестов на инфекцию в общежитии проживали около 60 студентов. Все они теперь остаются в здании на карантине.
Ранее сообщалось, что к среде в крае выявлены 699 случаев заболевания. С начала пандемии семь пациентов скончались, более 170 человек вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДальневосточный государственный медицинский университетХабаровскХабаровский край
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