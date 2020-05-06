В Забайкалье рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Пятеро зараженных коронавирусом в Пятеро зараженных коронавирусом в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии, еще один человек подключен к аппарату ИВЛ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии выросло до 254. В настоящее время в Забайкальском крае на лечении от новой коронавирусной инфекции в моностационарах находится 171 человек.

"Пять пациентов в тяжёлой степени тяжести, шесть человек получают кислородную поддержку, один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

По данным властей, в крае за 10 последних дней кратно возросло количество зараженных. В связи с этим власти просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции.