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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:23
https://ria.ru/20200506/1571012361.html
В Забайкалье рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308380_0:159:3075:1889_1036x0_80_0_0_3604e1448ca45b71f71978b869433828.jpg
РИА Новости

В Забайкалье рассказали о тяжелых пациентах с коронавирусом

10:23 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Пятеро зараженных коронавирусом в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии, еще один человек подключен к аппарату ИВЛ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии выросло до 254. В настоящее время в Забайкальском крае на лечении от новой коронавирусной инфекции в моностационарах находится 171 человек.
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"Пять пациентов в тяжёлой степени тяжести, шесть человек получают кислородную поддержку, один больной подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
По данным властей, в крае за 10 последних дней кратно возросло количество зараженных. В связи с этим власти просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЗабайкальский край
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