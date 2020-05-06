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2020-05-06T10:22
https://ria.ru/20200506/1571012312.html
В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год
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РИА Новости

В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год

10:22 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный кабинет
Школьный кабинет
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьный кабинет. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Министерство образования Приморья рекомендовало школам региона завершить учебный год досрочно, при этом учебные заведения решения примут самостоятельно.
"Для учащихся 1-8 классов рекомендуется провести аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-мае. Для учащихся 9 классов предлагается провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок по всем предметам кроме алгебры, геометрии и русского языка в срок до 22 мая (до 23 мая – при шестидневной учебной неделе). По алгебре, геометрии и русскому языку – до 29 мая", - говорится в сообщении краевого правительства.
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Для учащихся 10 классов министерство рекомендует провести аттестацию по всем предметам учебного плана также до 29 мая. Для 11-х классов рекомендовано провести аттестацию с учетом текущих отметок в апреле-мае по всем дисциплинам, кроме математики, русского языка и предметов по выбору, которые заявлены школьником для сдачи в виде ЕГЭ.
Как пояснил РИА Новости представитель регионального правительства, краевое минобразования дало рекомендации, при этом школы будут сами решать, когда заканчивать учебный год.
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Кроме того, школам предстоит обеспечить консультации по соответствующим учебным предметам с 12 мая и до начала государственной итоговой аттестации.
Ранее министерство просвещения России опубликовало свои рекомендации, в частности, документ предусматривает возможность выставления итоговых оценок по результатам трех четвертей и перенос части общеобразовательной программы нынешнего учебного года на следующий. Решение должно принимать руководство каждого региона.
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