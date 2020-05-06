В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Министерство образования Приморья рекомендовало школам региона завершить учебный год досрочно, при этом учебные заведения решения примут самостоятельно.
"Для учащихся 1-8 классов рекомендуется провести аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-мае. Для учащихся 9 классов предлагается провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок по всем предметам кроме алгебры, геометрии и русского языка в срок до 22 мая (до 23 мая – при шестидневной учебной неделе). По алгебре, геометрии и русскому языку – до 29 мая", - говорится в сообщении краевого правительства.
Для учащихся 10 классов министерство рекомендует провести аттестацию по всем предметам учебного плана также до 29 мая. Для 11-х классов рекомендовано провести аттестацию с учетом текущих отметок в апреле-мае по всем дисциплинам, кроме математики, русского языка и предметов по выбору, которые заявлены школьником для сдачи в виде ЕГЭ.
Как пояснил РИА Новости представитель регионального правительства, краевое минобразования дало рекомендации, при этом школы будут сами решать, когда заканчивать учебный год.
Кроме того, школам предстоит обеспечить консультации по соответствующим учебным предметам с 12 мая и до начала государственной итоговой аттестации.
Ранее министерство просвещения России опубликовало свои рекомендации, в частности, документ предусматривает возможность выставления итоговых оценок по результатам трех четвертей и перенос части общеобразовательной программы нынешнего учебного года на следующий. Решение должно принимать руководство каждого региона.