В Приморье школам рекомендовали досрочно завершить учебный год

"Для учащихся 1-8 классов рекомендуется провести аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-мае. Для учащихся 9 классов предлагается провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок по всем предметам кроме алгебры, геометрии и русского языка в срок до 22 мая (до 23 мая – при шестидневной учебной неделе). По алгебре, геометрии и русскому языку – до 29 мая", - говорится в сообщении краевого правительства.