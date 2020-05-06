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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:21
https://ria.ru/20200506/1571012273.html
Ростовский губернатор озвучил план снятия ограничений по коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:115:3072:1843_1036x0_80_0_0_2059707303c6904fe11c0ba3c4cb8b23.jpg
РИА Новости

Ростовский губернатор озвучил план снятия ограничений по коронавирусу

10:21 06.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мая - РИА Новости. План снятия ограничений по коронавирусу в Ростовской области состоит из трех этапов и станет возможен при соблюдении ряда условий, сообщил губернатор Василий Голубев.
По данным Голубева, прирост заболевших в Ростовской области в среднем за сутки составляет 7%. "Вместе с тем с конца апреля мы приступили к подготовке плана поэтапного снятия ограничительных мер", - сообщил губернатор.
Среди необходимых условий для смягчения ограничений он назвал обеспечение безопасности медработников, оснащение больниц оборудованием и средствами защиты, сохранение масочного режима для всего населения. По мнению губернатора, основными критериями для снятия ограничений могут быть снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом, наращивание охвата жителей тестированием, а также наличие не менее половины свободных инфекционных коек.
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Снятие ограничений, по словам Голубева, должно проходить в три этапа. "Первым шагом может стать разрешение работы предприятий, деятельность которых связана с потребителями", - сказал он. Речь идет о сфере услуг. Данная мера возможна при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования, обязательного режима самоизоляции для людей 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями.
При стабильном снижении прироста заболевших, а также увеличении масштаба тестирования предлагается перейти ко второму этапу - возобновить торговлю непродовольственными товарами и деятельность части образовательных учреждений. Также могут быть разрешены прогулки людей, в том числе для занятий спортом, группами не более 2-3 человек.
Переход к третьему этапу снятия ограничений возможен при длительном отсутствии прироста заболеваемости. Этот этап предусматривает возобновление работы всех предприятий торговли, общественного питания, гостиниц с соблюдением режима социального дистанцирования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ГолубевРостовская областьОбщество
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