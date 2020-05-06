Вышедший по УДО из колонии Ламонов заболел коронавирусом

"В конце апреля Ламонов заразился коронавирусом, сейчас болеет и лечится дома", - сказала собеседница агентства.

В решении суд отметил и характеристики из колонии, согласно которым Ламонов к труду "относился добросовестно, работу выполнял качественно и в срок, проявлял разумную инициативу".

Там также указано, что в общении с представителями администрации он был вежлив и тактичен, а с положительно характеризующимися осужденными поддерживал дружеские отношения.