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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:29
https://ria.ru/20200506/1571012052.html
Вышедший по УДО из колонии Ламонов заболел коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152536/58/1525365858_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4411f4b90f8f7d50e4e5cffac0f2fb76.jpg
РИА Новости

Вышедший по УДО из колонии Ламонов заболел коронавирусом

10:19 06.05.2020 (обновлено: 10:29 06.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Ламонов
Александр Ламонов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Александр Ламонов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Бывший замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александр Ламонов, вышедший по УДО, заболел коронавирусом, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Лукманова.
"В конце апреля Ламонов заразился коронавирусом, сейчас болеет и лечится дома", - сказала собеседница агентства.
Ранее суд в Тульской области досрочно освободил его из колонии по УДО.
Ламонов в 2018 году получил пять лет колонии за взятку от бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец), приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Он заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который был приговорен за взятки к 13 годам колонии.
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Согласно решению суда, Ламонову еще ранее заменили колонию на исправительные работы. Как указано в решении, он имеет поощрения от администрации исправительного центра, от работодателя, а также от администрации города Белева в Тульской области. Взысканий не имеет, в содеянном преступлении раскаялся полностью и считает, что для своего исправления не нуждается в полном отбывании наказания. Представитель ФСИН поддержал его ходатайство об УДО, а прокурор возражал.
В решении суд отметил и характеристики из колонии, согласно которым Ламонов к труду "относился добросовестно, работу выполнял качественно и в срок, проявлял разумную инициативу".
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Там также указано, что в общении с представителями администрации он был вежлив и тактичен, а с положительно характеризующимися осужденными поддерживал дружеские отношения.
Также суду были представлены награды, почетные грамоты и поощрения, полученные Ламоновым во время службы в Генпрокуратуре и СК.
"По характеру сдержан, рационалистичен, общительный, жизнерадостный, либеральный. Высокий уровень контроля над импульсами и влечениями. Восприимчив ко всему новому. Социальные связи поддерживает с женой и детьми", - отмечается в решении суда.
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