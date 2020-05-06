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75 лет Великой Победы
2020-05-06T10:18
https://ria.ru/20200506/1571012011.html
Патрушев призвал не допустить фальсификации истории
https://cdn23.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_112:0:2475:1329_1036x0_80_0_0_fed358fc20a07f2887b355d5ffe3684e.jpg
РИА Новости

Патрушев призвал не допустить фальсификации истории

10:18 06.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Память о бессмертном подвиге миллионов участников Великой Отечественной войны требует не допустить фальсификации истории в угоду тем, кто хочет принизить роль России в мире, а также разрушить многостороннюю архитектуру коллективной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Победу в той войне ковали героические военнослужащие и труженики тыла, на плечи которых легла главная тяжесть испытаний. Чудовищные беды и страдания выпали на долю тех, кто был в плену и в оккупации, тех, кто принял мученическую смерть, но не покорился врагу. Сплоченность народа приумножила силу нашего оружия", - написал Патрушев в своей колонке для газеты "Аргументы и факты" в канун 75-летия Победы.

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"Сегодня все меньше и меньше остается участников и очевидцев событий тех трагических лет. И это диктует нам святую обязанность беречь те идеалы, за которые сражались наши отцы и деды", - добавил Патрушев.
По его словам, в век интернета "материалы западных историков-очернителей с извращенной трактовкой фактов и наглым вымыслом заполонили информационное пространство". В ряде стран продолжают издаваться многотомные исследования о той войне, замалчивающие фашистские зверства, истинные потери Советского Союза, принижающие роль СССР в победе над "коричневой чумой", напомнил Патрушев.
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"Идеологическая обработка уже дала свои результаты - многие в самой Японии и других странах не знают, кто принял решение, отдал приказ и осуществил атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Им внушили, что именно США обеспечили разгром германского фашизма и японского милитаризма, а Россия должна покаяться за разжигание Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией", - написал секретарь Совбеза. "Замалчивается преступный Мюнхенский сговор и англосаксонские концлагеря. Они игнорируют подлинные события на Мамаевом кургане, трагедии блокадного Ленинграда, Бабьего Яра, Хатыни, ужасы Освенцима", - добавил Патрушев.
Большинство ныне живущих за океаном не испытали на себе всего драматизма той войны, они не теряли родных и близких, не видели руин городов и выжженных полей, отметил Патрушев.
"Для современной западной элиты ложь о войне - это инструмент принижения роли России в мире, а также стратегическая линия, нацеленная на разрушение сложившейся по итогам войны многосторонней архитектуры коллективной безопасности", - отметил секретарь СБ.
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В ход идут призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и перекроить политическую карту мира, отметил Патрушев. При этом противодействие откровенной фальсификации исторических фактов называют дезинформацией и вмешательством в деятельность независимых средств массовой информации, притеснением свободы слова в литературе и кинематографе, добавил он.
"Убежден, что отстаивание права на самовыражение не должно служить ширмой для манипулирования людьми и прикрытием для юридической безнаказанности. Только документы и научно доказанные факты прошлого не позволят распространиться вирусу глобальной лжи, отравляющему атмосферу и без того хрупкой стабильности в мире", - написал Патрушев.
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"Справедливость требует не допустить фальсификации истории в память о бессмертном подвиге миллионов воинов и тружеников тыла. Их преданность Отечеству всегда будет служить ярким примером верности долгу и высшим нравственным ориентиром для всех последующих поколений", - подчеркнул секретарь СБ.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Совет Безопасности РФЛенинградНиколай ПатрушевЯпонияСССРСШАОбщество
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