Патрушев призвал не допустить фальсификации истории

"Победу в той войне ковали героические военнослужащие и труженики тыла, на плечи которых легла главная тяжесть испытаний. Чудовищные беды и страдания выпали на долю тех, кто был в плену и в оккупации, тех, кто принял мученическую смерть, но не покорился врагу. Сплоченность народа приумножила силу нашего оружия", - написал Патрушев в своей колонке для газеты "Аргументы и факты" в канун 75-летия Победы.