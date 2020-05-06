Иран предупредил лидеров ядерной сделки об ответе на оружейное эмбарго

ТЕГЕРАН, 6 мая – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани написал письмо лидерам стран-членов ядерной сделки (РФ, Китай, Франция, Германия, Британия), в котором сообщил, каким будет ответ Тегерана на оружейного эмбарго против Ирана.
"Если когда-нибудь (после снятия) захотят, чтобы оружейное эмбарго против Ирана вновь было восстановлено под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было механизмом, мы ответим так, как я написал в последнем параграфе своего письма, адресованном лидерам группы стран "4+1". Они хорошо знают об ответе", - сообщил он в эфире иранского телевидения в ходе заседания правительства.
По его словам, реакция Ирана будет иметь серьезные последствия.
Он также сообщил, что выход США из ядерной сделки был "глупой ошибкой", о чем поняли в Вашингтоне, когда до снятия с Ирана оружейного эмбарго осталось немного.
"Американцы только 2 месяца как проснулись из своего безмятежного сна, поняли, какую крупную ошибку они совершили, выйдя из ядерной сделки. У них нет ни пути вперед, ни пути назад", - добавил он, отметив, что "для Америки более ядерной сделки не существует".
По его словам, Вашингтон может лишь повторно сделать запрос на вступление в соглашение, который надо для начало принять, а вместе с этим возместить ущерб, нанесенный санкциями Ирану.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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