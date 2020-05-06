Иран предупредил лидеров ядерной сделки об ответе на оружейное эмбарго

"Если когда-нибудь (после снятия) захотят, чтобы оружейное эмбарго против Ирана вновь было восстановлено под каким бы то ни было предлогом, каким бы то ни было механизмом, мы ответим так, как я написал в последнем параграфе своего письма, адресованном лидерам группы стран "4+1". Они хорошо знают об ответе", - сообщил он в эфире иранского телевидения в ходе заседания правительства.