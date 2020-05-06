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2020-05-06T10:15
https://ria.ru/20200506/1571011874.html
Мурманские власти назвали сообщения о колючей проволоке для школ фейком
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РИА Новости

Мурманские власти назвали сообщения о колючей проволоке для школ фейком

10:15 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкГород Мурманск
Город Мурманск
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 6 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области опровергли сообщения ряда СМИ, утверждавших, что учебные заведения в регионе планируется обнести колючей проволокой, сообщила пресс-служба областного правительства.
"В Мурманской области не планируется обносить школы колючей проволокой. В сети интернет и СМИ публикуется информация о том, что мурманские школы будут огорожены заборами с козырьками из колючей проволоки. Эти данные никак не связаны с реальностью, такой практики в Мурманской области нет и не предвидится", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в образовательных учреждениях региона безопасность учащихся и педагогов обеспечивается по существующим стандартам и нормативам, которые не предполагают использование таких конструкций, как козырьки с колючей проволокой.
"Фрагмент документа, публикуемый в материалах о колючей проволоке на заборах, не относится к школам. Это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций", - добавили в пресс-службе.
Как поясняют власти, в рекомендательном письме комитету по образованию администрации Мурманска в феврале 2020 года была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям.
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МурманскМурманская областьОбразование - Общество
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