Мурманские власти назвали сообщения о колючей проволоке для школ фейком

МУРМАНСК, 6 мая – РИА Новости. Власти Мурманской области опровергли сообщения ряда СМИ, утверждавших, что учебные заведения в регионе планируется обнести колючей проволокой, сообщила пресс-служба областного правительства.
"В Мурманской области не планируется обносить школы колючей проволокой. В сети интернет и СМИ публикуется информация о том, что мурманские школы будут огорожены заборами с козырьками из колючей проволоки. Эти данные никак не связаны с реальностью, такой практики в Мурманской области нет и не предвидится", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в образовательных учреждениях региона безопасность учащихся и педагогов обеспечивается по существующим стандартам и нормативам, которые не предполагают использование таких конструкций, как козырьки с колючей проволокой.
"Фрагмент документа, публикуемый в материалах о колючей проволоке на заборах, не относится к школам. Это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций", - добавили в пресс-службе.
Как поясняют власти, в рекомендательном письме комитету по образованию администрации Мурманска в феврале 2020 года была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям.