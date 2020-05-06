Мурманские власти назвали сообщения о колючей проволоке для школ фейком

"В Мурманской области не планируется обносить школы колючей проволокой. В сети интернет и СМИ публикуется информация о том, что мурманские школы будут огорожены заборами с козырьками из колючей проволоки. Эти данные никак не связаны с реальностью, такой практики в Мурманской области нет и не предвидится", - говорится в сообщении.