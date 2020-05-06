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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:10
https://ria.ru/20200506/1571011619.html
В Пермском крае число медиков с коронавирусом выросло до 76
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766401_0:270:2908:1906_1036x0_80_0_0_2b6c03b1710c06fbdbeaa68250ce8a3a.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число медиков с коронавирусом выросло до 76

10:10 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевТестирование на коронавирус в лаборатории
Тестирование на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Алексей Даничев
Тестирование на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса среди медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 76 - за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у одного сотрудника больницы, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного медработника, всего в Прикамье COVID-19 подтвержден у 76 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
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За время эпидемии коронавирус диагностирован в регионе у 648 человек, выздоровели 230 пациентов, 17 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей, у 33 из них подозревается COVID-19.
За сутки в лабораториях Пермского края проведено 1746 исследований на коронавирусную инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПермский край
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