В Пермском крае число медиков с коронавирусом выросло до 76

ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса среди медицинских работников в Общее число выявленных случаев коронавируса среди медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 76 - за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у одного сотрудника больницы, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"За сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного медработника, всего в Прикамье COVID-19 подтвержден у 76 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.

За время эпидемии коронавирус диагностирован в регионе у 648 человек, выздоровели 230 пациентов, 17 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи жителей, у 33 из них подозревается COVID-19.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 1746 исследований на коронавирусную инфекцию.