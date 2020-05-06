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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:10
https://ria.ru/20200506/1571011573.html
В Кузбассе врач-офтальмолог заразился коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

В Кузбассе врач-офтальмолог заразился коронавирусом

10:10 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 мая – РИА Новости. Врач-офтальмолог из города Белово Кемеровской области заразился коронавирусной инфекцией, на карантин отправлены все контактные лица первого круга, в общественном транспорте введен масочный режим, заявил в обращении к жителям Белово глава города Алексей Курносов.
"В нашем городе выявлен еще один случай коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружен у врача-офтальмолога с Нового городка (район города – ред.), круг ее общения огромен. В опасности сотни жителей поселка. На карантин оправлены все участники первого круга общения", – сказал Курносов.
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Он подчеркнул, что в ближайшее время будет обработана поликлиника. "Временно будет ограничен прием врачей. Принимать будут только экстренных больных. В связи со сложившейся ситуацией проезд в общественном транспорте будет осуществляться только в масках. Повышенные меры безопасности вводятся для всех без исключения", – подчеркнул глава Белово.
По данным на среду, в Кузбассе выявлены 198 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9503 человека.
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