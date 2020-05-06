В Кузбассе врач-офтальмолог заразился коронавирусом

КЕМЕРОВО, 6 мая – РИА Новости. Врач-офтальмолог из города Белово Кемеровской области заразился коронавирусной инфекцией, на карантин отправлены все контактные лица первого круга, в общественном транспорте введен масочный режим, заявил в обращении к жителям Белово глава города Алексей Курносов.
"В нашем городе выявлен еще один случай коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружен у врача-офтальмолога с Нового городка (район города – ред.), круг ее общения огромен. В опасности сотни жителей поселка. На карантин оправлены все участники первого круга общения", – сказал Курносов.
Он подчеркнул, что в ближайшее время будет обработана поликлиника. "Временно будет ограничен прием врачей. Принимать будут только экстренных больных. В связи со сложившейся ситуацией проезд в общественном транспорте будет осуществляться только в масках. Повышенные меры безопасности вводятся для всех без исключения", – подчеркнул глава Белово.
По данным на среду, в Кузбассе выявлены 198 случаев заболевания коронавирусом, 26 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9503 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф