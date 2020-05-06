В Кузбассе врач-офтальмолог заразился коронавирусом

"В нашем городе выявлен еще один случай коронавирусной инфекции. COVID-19 обнаружен у врача-офтальмолога с Нового городка (район города – ред.), круг ее общения огромен. В опасности сотни жителей поселка. На карантин оправлены все участники первого круга общения", – сказал Курносов.

Он подчеркнул, что в ближайшее время будет обработана поликлиника. "Временно будет ограничен прием врачей. Принимать будут только экстренных больных. В связи со сложившейся ситуацией проезд в общественном транспорте будет осуществляться только в масках. Повышенные меры безопасности вводятся для всех без исключения", – подчеркнул глава Белово.