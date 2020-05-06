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Туризм
2020-05-06T10:55
https://ria.ru/20200506/1571011545.html
Жители Китая на первомайских праздниках отправились в поездки по стране
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/54/1562525498_0:465:2730:2001_1036x0_80_0_0_5bd746e1cf7002838e8c37a6be128603.jpg
РИА Новости

Жители Китая на первомайских праздниках отправились в поездки по стране

10:55 06.05.2020
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПекинская улица, Гуанчжоу, Китай
Пекинская улица, Гуанчжоу, Китай
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Жители Китая совершили 115 миллионов поездок на первомайских праздничных выходных, что стало первым туристическим пиком в этом году после эпидемии коронавирусной инфекции.
Согласно данным, которые приводит агентство China News со ссылкой на министерство туризма КНР, с 1 по 5 мая китайцы совершили 115 миллионов поездок, потратив 47,5 миллиарда юаней. Это значительно меньше по сравнению с теми же пятью днями прошлого года — 195 миллионов поездок и 1176,7 миллиарда юней, — это выше ожидаемых рынком 90 миллионов поездок и почти втрое больше числа поездок, совершенных начале апреля на праздничных выходных по случаю Дня поминовения усопших.
Власти Китая перед первомайскими выходными приняли целый пакет мер для поддержки туристического сегмента. Более 20 провинций и городов выпустили туристические ваучеры для жителей, по всей стране открылись четыре тысячи туристических достопримечательностей специально для майских праздников.
Чтобы не допустить массовых скоплений людей, на популярных направлениях ввели систему бронирования, ограничив поток посетителей 30 процентами от максимального.
Во многих регионах, в том числе в Пекине, власти снизили уровень реагирования на ЧС, объявленный еще в конце января из-за эпидемии, отменив ряд жестких карантинных мер, что также подтолкнуло жителей страны отправиться в поездки.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПекинКитай
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