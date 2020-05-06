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2020-05-06T21:38
https://ria.ru/20200506/1571011437.html
В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона
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РИА Новости

В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона

10:06 06.05.2020 (обновлено: 21:38 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Мужчину несколько раз ударили ножом на юго-востоке Москвы и отобрали дешевый телефон и несколько тысяч рублей, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на 34-летнего мужчину на улице Шоссейной. По словам пострадавшего, неизвестный нанес ему несколько ударов в область груди и бедра и забрал 6,5 тысячи рублей и сотовый телефон.
Полицейский
3 мая, 13:34
В Подмосковье мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания
Материальный ущерб составил около 13 500 рублей.

"Пятого мая сотрудниками полиции задержан неработающий 1983 года рождения, который изобличен в совершении указанного преступления", — говорится в сообщении.

38216920
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
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6 мая, 12:27
Pavel Bortnikov
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