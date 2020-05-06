В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона

По информации ведомства, 4 мая в полицию поступило сообщение о нападении на 34-летнего мужчину на улице Шоссейной. По словам пострадавшего, неизвестный нанес ему несколько ударов в область груди и бедра и забрал 6,5 тысячи рублей и сотовый телефон.