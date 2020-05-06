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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:28
https://ria.ru/20200506/1571011416.html
В Крыму за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570982465_0:183:2984:1861_1036x0_80_0_0_781cc15f49dfdf110a32fdfa5b020028.jpg
РИА Новости

В Крыму за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

10:06 06.05.2020 (обновлено: 10:28 06.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский сотрудник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 32 человек, общее число случаев достигло 160, ситуация плохая и прогрессирует, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Ситуация за истекшие сутки плохая, за 5 мая в республике Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции… Ситуация прогрессирует", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Как сообщил Аксенов в соцсети "ВКонтакте", 29 из всех случаев выявлены в ходе проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга среди медицинских работников и пациентов Алуштинской городской больницы (24 человека) и инфекционного отделения ФФГБУ "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА" в Крыму (пять человек). Один заболевший выявлен в ходе обследования как контактный по ранее подтвержденному случаю в семейном очаге, двое – при обращении за медицинской помощью и лабораторном обследовании, сообщил глава региона.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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