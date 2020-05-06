В Крыму за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 32 человек, общее число случаев достигло 160, ситуация плохая и прогрессирует, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Ситуация за истекшие сутки плохая, за 5 мая в республике Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции… Ситуация прогрессирует", - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.