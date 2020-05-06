Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:32
https://ria.ru/20200506/1571011134.html
Covindex за прошлую неделю вырос на 2,6 пункта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984755_0:152:2942:1807_1036x0_80_0_0_8ce8bf722bd9ca012a7999409249e933.jpg
РИА Новости

Covindex за прошлую неделю вырос на 2,6 пункта

10:32 06.05.2020
427
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский сотрудник
Медицинский сотрудник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский сотрудник. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 27 апреля по 3 мая вырос на 2,6 пункта - до 99,6 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
6 мая, 06:02Распространение нового коронавируса
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек одной покупки вырос сразу по нескольким товарам из набора. Лидером стали перчатки - средний чек по ним увеличился на 13,5% и составил 109 рублей. Далее следуют антисептики (на 11,3%, до 445 рублей), кусковое мыло (на 2,9%, до 70 рублей), гречка (на 2,3%, до 89 рублей) и туалетная бумага (на 1,9%, до 54 рублей). По ряду товаров средний чек, наоборот, снизился. Сильнее всего - на медицинские маски (на 10,2%, до 335 рублей), далее следуют лимоны (на 3,3%, до 117 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,6 пункта и составил 99,6 пункта.
В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали антисептики.
"Средний чек такого набора за неделю 27 апреля - 3 мая составил 1219 рублей, в то время как неделей ранее был 1198 рублей. Рост среднего чека за неделю составил 1,75% или 21 рубль. При этом среднее снижение объемов продаж за неделю - 34%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего снизились продажи кускового мыла (на 38%), затем следуют антисептики, туалетная бумага и гречка (снижение продаж в денежном выражении на 37%), маски (на 32%), лимоны (на 28%) и перчатки (на 27%).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000101
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
Рекомендуем
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Контейнер для биоматериала
На Чаяндинском месторождении выявили 246 случаев коронавируса
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Эксперт пояснил, когда россиянам могут раздать "деньги с вертолета"
Машины скорой медицинской помощи
В Москве выявили 5858 новых случаев коронавируса
Врачи в палате
В России за сутки умерли 86 человек с коронавирусом
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 4,6 миллиона тестов на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Ростовский губернатор озвучил план снятия ограничений по коронавирусу
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Александр Ламонов
Вышедший по УДО из колонии Ламонов заболел коронавирусом
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Сотрудник полиции
В Москве неизвестный изрезал прохожего ради 6,5 тысячи рублей и телефона
Анатолий Быков
Источник сообщил о задержании красноярского бизнесмена Анатолия Быкова
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
Лента новостейМолния