Covindex за прошлую неделю вырос на 2,6 пункта

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 27 апреля по 3 мая вырос на 2,6 пункта - до 99,6 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек одной покупки вырос сразу по нескольким товарам из набора. Лидером стали перчатки - средний чек по ним увеличился на 13,5% и составил 109 рублей. Далее следуют антисептики (на 11,3%, до 445 рублей), кусковое мыло (на 2,9%, до 70 рублей), гречка (на 2,3%, до 89 рублей) и туалетная бумага (на 1,9%, до 54 рублей). По ряду товаров средний чек, наоборот, снизился. Сильнее всего - на медицинские маски (на 10,2%, до 335 рублей), далее следуют лимоны (на 3,3%, до 117 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,6 пункта и составил 99,6 пункта.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали антисептики.

"Средний чек такого набора за неделю 27 апреля - 3 мая составил 1219 рублей, в то время как неделей ранее был 1198 рублей. Рост среднего чека за неделю составил 1,75% или 21 рубль. При этом среднее снижение объемов продаж за неделю - 34%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего снизились продажи кускового мыла (на 38%), затем следуют антисептики, туалетная бумага и гречка (снижение продаж в денежном выражении на 37%), маски (на 32%), лимоны (на 28%) и перчатки (на 27%).