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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:02
https://ria.ru/20200506/1571011057.html
В Армении число случаев коронавируса выросло до 2782
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510974_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fc86004c24f2229a185112910a200ea6.jpg
РИА Новости

В Армении число случаев коронавируса выросло до 2782

10:02 06.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 163 и достигло 2782, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 2619 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
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"В Армении подтверждены 2782 случая коронавируса. Излечились 1135 пациентов. Скончались 40 человек", - уточнили в ведомстве.
Сейчас на лечении находятся 1,6 тысячи пациентов, проведено более 26,9 тысячи тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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