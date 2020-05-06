В Армении число случаев коронавируса выросло до 2782

Во вторник власти республики сообщали о 2619 подтвержденных случаях коронавируса. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 2782 случая коронавируса. Излечились 1135 пациентов. Скончались 40 человек", - уточнили в ведомстве.
Сейчас на лечении находятся 1,6 тысячи пациентов, проведено более 26,9 тысячи тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф