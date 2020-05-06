В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области , общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

К 5 мая в области 11 человек с COVID-19 скончались, выздоровели 133. Среди заболевших было 66 детей.

"На 9.00 (8.00 мск) 6 мая в регионе лабораторно подтверждены еще 98 случаев инфекции. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три случая, 15-17 лет - один, 18-29 лет - 13, 30-39 лет - шесть, 40-49 лет - 23, 50-59 лет - 25, старше 60 - 27 случаев. Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц ... определен", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что 34 новых случая COVID-19 выявили в Аткарском районе , 19 - в Краснокутском, по девять - в Ртищевском и Энгельсском, по пять - в Балаковском и Вольском, по четыре - в Марксовском и Хвалынском, по три - в Советском районах области и в Саратове , два - в Ершовском и один - в Дергачевском районах.

"Среди новых случаев более двух третей выявлено в ходе обследования контактных лиц - 70, 14 - из числа больных внебольничной пневмонией, девять пациентов из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, пять - граждане группы риска, обследованные в плановом порядке", - поясняется в сообщении.

В оперштабе добавили, что в целом по области из 835 зараженных коронавирусом выздоровели уже 135 человек, в том числе двое - за последние сутки.

Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, а также два села в Вольском и одно в Аткарском закрыты на карантин.