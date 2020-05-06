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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:57
https://ria.ru/20200506/1571010819.html
В Пермском крае умер семнадцатый пациент с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570691754_0:0:3024:1702_1036x0_80_0_0_dbeb1b2a70b5aba69139ef087a91439d.jpg
РИА Новости

В Пермском крае умер семнадцатый пациент с коронавирусом

09:57 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае, женщина страдала от тяжелого эндокринного заболевания, общее количество умерших с COVID-19 достигло 17, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки от коронавируса оправились 12 человек, один человек скончался. У 53-летней женщины также было диагностировано тяжелое эндокринное заболевание. Еще 224 пациента проходят лечение в специализированных медучреждениях, 177 не имеют симптомов и лечатся дома", - говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава на утро 6 мая, всего в регионе 648 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 230 человек, 17 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек, у 33 из них подозревается коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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