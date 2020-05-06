В Пермском крае умер семнадцатый пациент с коронавирусом

ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае, женщина страдала от тяжелого эндокринного заболевания, общее количество умерших с COVID-19 достигло 17, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки от коронавируса оправились 12 человек, один человек скончался. У 53-летней женщины также было диагностировано тяжелое эндокринное заболевание. Еще 224 пациента проходят лечение в специализированных медучреждениях, 177 не имеют симптомов и лечатся дома", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава на утро 6 мая, всего в регионе 648 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 230 человек, 17 скончались, на домашнем карантине остаются более 1,3 тысячи человек, у 33 из них подозревается коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф