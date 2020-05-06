В Пермском крае умер семнадцатый пациент с коронавирусом

"За сутки от коронавируса оправились 12 человек, один человек скончался. У 53-летней женщины также было диагностировано тяжелое эндокринное заболевание. Еще 224 пациента проходят лечение в специализированных медучреждениях, 177 не имеют симптомов и лечатся дома", - говорится в сообщении.