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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:47
https://ria.ru/20200506/1571010504.html
В Москве еще 588 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570687010_0:0:3457:1946_1036x0_80_0_0_5b9b5f1a0be2df56f101e965ff1a8a63.jpg
РИА Новости

В Москве еще 588 пациентов вылечились от коронавируса

09:47 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве выздоровело ещё 588 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458" - сказала Ракова.
Накануне она сообщила о 297 победивших инфекцию, еще днем ранее – о 544.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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