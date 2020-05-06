В Москве еще 588 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве выздоровело ещё 588 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 588 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 8458" - сказала Ракова.
Накануне она сообщила о 297 победивших инфекцию, еще днем ранее – о 544.
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