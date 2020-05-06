В саратовском психинтернате еще 34 человека заразились коронавирусом

О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате (ПНИ) в Аткарском районе, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 30 апреля число заболевших сотрудников выросло до двух. Областной оперштаб 4 мая сообщил, что в интернате выявили еще 14 случаев COVID-19.

Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек. Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.