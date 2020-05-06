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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:20
https://ria.ru/20200506/1571010446.html
В саратовском психинтернате еще 34 человека заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569398681_0:132:3174:1917_1036x0_80_0_0_509c83504cad9f8a6359a77186ec6fe3.jpg
РИА Новости

В саратовском психинтернате еще 34 человека заразились коронавирусом

09:46 06.05.2020 (обновлено: 10:20 06.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 6 мая - РИА Новости. Тридцать четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Озерном психоневрологическом интернате в Аткарском районе Саратовской области, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
О случае заражения коронавирусом медработника в Озерном психоневрологическом интернате (ПНИ) в Аткарском районе, работавшего в учреждении по совместительству, стало известно 27 апреля. К 30 апреля число заболевших сотрудников выросло до двух. Областной оперштаб 4 мая сообщил, что в интернате выявили еще 14 случаев COVID-19.
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"Основное число выявленных (за последние сутки) случаев - 34 - среди контактных лиц в Аткарском психоневрологическом интернате", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Все дома престарелых и психоневрологические интернаты области из-за угрозы коронавируса с 29 апреля закрыты на карантин на 14 дней. Также очаг COVID-19 выявили в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе, где ко 2 мая было выявлено 43 заболевших среди сотрудников и постояльцев, один из постояльцев умер. Из-за массового заражения коронавирусной инфекцией в интернате села Черкасское возбудили уголовное дело о халатности.
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Всего в области с 19 марта по 6 мая лабораторно подтверждены 835 случаев заражения коронавирусом. Одиннадцать человек с COVID-19 скончались, выздоровели 135 человек. Власти региона ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей носить маски в общественных местах и не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский и Балтайский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская область
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