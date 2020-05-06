Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:54
https://ria.ru/20200506/1571010402.html
В Подмосковье еще 32 пациента вылечились от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569384401_0:151:2910:1788_1036x0_80_0_0_1a4cab9038af760393c30044724c3e2c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье еще 32 пациента вылечились от коронавируса

09:45 06.05.2020 (обновлено: 09:54 06.05.2020)
165
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Ещё 32 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Ещё 32 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Проголосовали:182115
15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Всего врачи в Подмосковье вылечили от коронавируса 611 человек, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Рекомендуем
Медицинский работник у машины скорой помощи
В Москве еще 588 пациентов вылечились от коронавируса
Сотрудник лаборатории подписывает тест на COVID-19
В саратовском психинтернате еще 34 человека заразились коронавирусом
Машина скорой помощи на Украине
На Украине число случаев коронавируса достигло 13 184
Украинский военный
Силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 1,1 тысячи пациентов с COVID-19
Тестирование на коронавирус
В ВС Украины выявили один новый случай заражения коронавирусом
Медицинский работник у машины скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 670 пациентов
Девушка покупает медицинскую маску
В Туве ввели обязательный масочный режим
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Число жертв коронавируса в Подмосковье выросло до 156 человек
Япония
В Японии более трети префектур возобновят работу предприятий
Медицинская сестра в больничной палате
В Подмосковье еще 47 пациентов вылечились от коронавируса
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Три человека госпитализированы из-за попытки захвата храма УПЦ на Украине
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковские власти решат, разрешать ли службы у храмов с участием прихожан
Блокпост на въезде в Тбилиси
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 610
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Воронежской области число случаев коронавируса приблизилось к 700
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
Лента новостейМолния