В Подмосковье еще 32 пациента вылечились от коронавируса

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Ещё 32 пациента выздоровели от коронавируса в Подмосковье, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
"Ещё 32 больных коронавирусом вылечились в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
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Всего врачи в Подмосковье вылечили от коронавируса 611 человек, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.