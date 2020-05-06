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2020-05-06T09:44
https://ria.ru/20200506/1571010365.html
Силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:44 06.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике около 60 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР населенных пунктах Сигнальное и Старомихайловка повреждено восемь домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 209 единиц", - добавил представитель ведомства.
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