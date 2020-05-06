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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:39
https://ria.ru/20200506/1571010152.html
В Грузии число случаев коронавируса выросло до 610
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569489836_73:0:3714:2048_1036x0_80_0_0_b5f327ac317c63498ba420d44110c796.jpg
РИА Новости

В Грузии число случаев коронавируса выросло до 610

09:39 06.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерБлокпост на въезде в Тбилиси
Блокпост на въезде в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер
Блокпост на въезде в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 610, выздоровели 269 человек, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.
Во вторник сообщалось о 604 инфицированных и 240 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 610, среди них выздоровели - 269, смертельных случаев - девять, в режиме карантина находятся 5083 человек, под наблюдением - 505, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека", - отмечается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Среди инфицированных есть врачи, сотрудники МВД, нацбанка, беременные женщины и дети.
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На территории страны введен ряд ограничений, в том числе на функционирование транспортных средств, закрыты торговые центры, рестораны, гостиницы, запрещен въезд и выезд в крупные города, с этой целью в масштабах всей страны установлены военные блокпосты. Почти все жители при возможности перешли на удаленный режим работы, ученики - на дистанционное обучение. При этом с 27 апреля грузинские власти начали постепенно отменять ограничения: открылись аграрные рынки, разрешены онлайн-продажи, восстановлено движение легковых автомобилей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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