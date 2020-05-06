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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:38
https://ria.ru/20200506/1571010082.html
В Филатовской больнице лечатся более 1,1 тысячи пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430781_0:103:1001:666_1036x0_80_0_0_53899f7f7b4ae51d291144091580a3b2.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 1,1 тысячи пациентов с COVID-19

09:38 06.05.2020
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек, в том числе 99 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 06.05.20. Всего на лечении: 1377. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1363. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1146. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 99. В ОРИТ: 161. На ИВЛ: 72", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписан 151 пациент, поступили - 170.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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