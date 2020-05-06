В Филатовской больнице лечатся более 1,1 тысячи пациентов с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек, в том числе 99 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 06.05.20. Всего на лечении: 1377. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1363. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1146. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 99. В ОРИТ: 161. На ИВЛ: 72", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписан 151 пациент, поступили - 170.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.