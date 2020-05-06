В Германии не будут принудительно прививать граждан от коронавируса

Ранее в Германии был принят закон об обязательном вакцинировании от кори, он вступил в силу с 1 марта. Свидетельство о вакцинировании от кори должны принести с собой в ФРГ все дети, поступающие в детский сад и школу. Прививаться от кори нужно также воспитателям в детсадах, учителям, медсестрам и врачам (если эти лица родились после 1970 года). Мигрантам и беженцам предписано сделать прививку или показать свидетельство о вакцинации в течение четырех недель после поступления в приют.