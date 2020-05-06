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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:37
https://ria.ru/20200506/1571010051.html
В Германии не будут принудительно прививать граждан от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284434_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_4973d771dd310820e6f098f64f929f2e.jpg
РИА Новости

В Германии не будут принудительно прививать граждан от коронавируса

09:37 06.05.2020
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© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкБерлин
Берлин
© РИА Новости / Николай Филяков
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Берлин. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мая - РИА Новости. Принудительного вакцинирования граждан Германии от коронавируса не будет, заявил в прямом эфире телеканала ZDF министр здравоохранения Йенс Шпан.
"Принуждения не будет, есть широкая готовность добровольно сделать прививки", - сказал Шпан, добавив, что именно в связи с пандемией многие граждане ФРГ "сумели оценить важность вакцинирования".
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Ранее в Германии был принят закон об обязательном вакцинировании от кори, он вступил в силу с 1 марта. Свидетельство о вакцинировании от кори должны принести с собой в ФРГ все дети, поступающие в детский сад и школу. Прививаться от кори нужно также воспитателям в детсадах, учителям, медсестрам и врачам (если эти лица родились после 1970 года). Мигрантам и беженцам предписано сделать прививку или показать свидетельство о вакцинации в течение четырех недель после поступления в приют.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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