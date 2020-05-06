На Украине число случаев коронавируса достигло 13 184

"За минувшие сутки заболело 487 человек, из которых 27 детей и 72 медработника. Было госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из них имела сопутствующие заболевания и входила в группу риска… За все время пандемии заболели 13 184 человека, из них 505 детей и 2251 медработник. При этом в целом выздоровели 2097 человек, а летальных случаев - 327", - сказал Степанов.