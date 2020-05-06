На Украине число случаев коронавируса достигло 13 184

КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине за сутки выросло на 487 - до 13 184, еще 11 человек скончались, сообщил на брифинге в среду глава минздрава страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 487 человек, из которых 27 детей и 72 медработника. Было госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из них имела сопутствующие заболевания и входила в группу риска… За все время пандемии заболели 13 184 человека, из них 505 детей и 2251 медработник. При этом в целом выздоровели 2097 человек, а летальных случаев - 327", - сказал Степанов.
Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 22 мая карантин, который действовал в стране до 11 мая. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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