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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T10:39
https://ria.ru/20200506/1571009898.html
На Украине число случаев коронавируса достигло 13 184
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

На Украине число случаев коронавируса достигло 13 184

09:33 06.05.2020 (обновлено: 10:39 06.05.2020)
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© РИА Новости / СтрингерМашина скорой помощи на Украине
Машина скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Машина скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом на Украине за сутки выросло на 487 - до 13 184, еще 11 человек скончались, сообщил на брифинге в среду глава минздрава страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 487 человек, из которых 27 детей и 72 медработника. Было госпитализировано 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из них имела сопутствующие заболевания и входила в группу риска… За все время пандемии заболели 13 184 человека, из них 505 детей и 2251 медработник. При этом в целом выздоровели 2097 человек, а летальных случаев - 327", - сказал Степанов.
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Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 22 мая карантин, который действовал в стране до 11 мая. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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