В Воронежской области число случаев коронавируса приблизилось к 700

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 30 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 697, сообщает правительство региона.
"В среду, 6 мая, официально подтверждено заражение 30 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 697 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 158 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф