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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:31
https://ria.ru/20200506/1571009859.html
В Воронежской области число случаев коронавируса приблизилось к 700
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число случаев коронавируса приблизилось к 700

09:31 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 30 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших выросло до 697, сообщает правительство региона.
"В среду, 6 мая, официально подтверждено заражение 30 человека в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 697 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 158 человек.
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