Псковские власти решат, разрешать ли службы у храмов с участием прихожан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Администрация Псковской области после 12 мая примет решение, разрешать ли службы на прихрамовых территориях с участием прихожан в рамках смягчения ограничений по коронавирусу, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Давайте мы не будем сейчас вводить какие-то длинные сроки на ограничение участие прихожан в службах… Мы понимаем, что после первой части майских праздников от четырех до пяти дней в среднем – это так называемый инкубационный период… мы берем неделю с запасом, и до 12 числа (мая – ред.) посмотрим, как будет разворачиваться ситуация, и вернемся тогда к этому вопросу", - сказал Ведерников на заседании областного оперштаба во вторник.

По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука, пока разрешать службы с участием прихожан на прихрамовых территориях преждевременно, поскольку это может привести к распространению COVID-19.

"У нас, к сожалению, отмечаются такие факты, когда, несмотря на все запреты, которые были у нас на проведение служб (с участием прихожан – ред.), эти службы проводились… Такой факт был по Пушкиногорскому монастырю выявлен, где велась служба непосредственно в церкви, хотя на это был наложен запрет. …Поэтому я считаю, что при такой ситуации мы какое-то время не должны давать послабления, потому что это приведет к нежелательному скоплению (людей – ред.) и появлению вот этого ничем не оправданного риска и для прихожан, и для священников, которые тоже должны быть под защитой", - отметил он.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил в свою очередь, что данные Роспотребнадзора о нарушении некоторыми религиозными организациями запрета на проведение служб с участием прихожан не позволяют смягчить ограничения в этой сфере. "Я ехал сюда (на заседание оперштаба – ред.) с большой надеждой, но Александр Васильевич (глава областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук – ред.) привел мне фаты, доказательства, фотографии… когда человек 50 в храме, что совершенно недопустимо", - отметил он, пообещав продолжить разъяснительную работу среди священнослужителей и прихожан о необходимости соблюдения мер по COVID-19.