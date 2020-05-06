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Религия и мировоззрение
2020-05-06T09:31
https://ria.ru/20200506/1571009832.html
Псковские власти решат, разрешать ли службы у храмов с участием прихожан
https://cdn25.img.ria.ru/images/147446/36/1474463615_0:230:2825:1819_1036x0_80_0_0_b3d906f41cae393fa32eefba2a57fcd0.jpg
РИА Новости

Псковские власти решат, разрешать ли службы у храмов с участием прихожан

09:31 06.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПсковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
Псковский кремль и Свято-Троицкий кафедральный собор в Пскове
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Администрация Псковской области после 12 мая примет решение, разрешать ли службы на прихрамовых территориях с участием прихожан в рамках смягчения ограничений по коронавирусу, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Давайте мы не будем сейчас вводить какие-то длинные сроки на ограничение участие прихожан в службах… Мы понимаем, что после первой части майских праздников от четырех до пяти дней в среднем – это так называемый инкубационный период… мы берем неделю с запасом, и до 12 числа (мая – ред.) посмотрим, как будет разворачиваться ситуация, и вернемся тогда к этому вопросу", - сказал Ведерников на заседании областного оперштаба во вторник.
По мнению руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука, пока разрешать службы с участием прихожан на прихрамовых территориях преждевременно, поскольку это может привести к распространению COVID-19.
"У нас, к сожалению, отмечаются такие факты, когда, несмотря на все запреты, которые были у нас на проведение служб (с участием прихожан – ред.), эти службы проводились… Такой факт был по Пушкиногорскому монастырю выявлен, где велась служба непосредственно в церкви, хотя на это был наложен запрет. …Поэтому я считаю, что при такой ситуации мы какое-то время не должны давать послабления, потому что это приведет к нежелательному скоплению (людей – ред.) и появлению вот этого ничем не оправданного риска и для прихожан, и для священников, которые тоже должны быть под защитой", - отметил он.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил в свою очередь, что данные Роспотребнадзора о нарушении некоторыми религиозными организациями запрета на проведение служб с участием прихожан не позволяют смягчить ограничения в этой сфере. "Я ехал сюда (на заседание оперштаба – ред.) с большой надеждой, но Александр Васильевич (глава областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук – ред.) привел мне фаты, доказательства, фотографии… когда человек 50 в храме, что совершенно недопустимо", - отметил он, пообещав продолжить разъяснительную работу среди священнослужителей и прихожан о необходимости соблюдения мер по COVID-19.
По данным областного оперштаба, на вторник в Псковской области подтверждено 226 случаев коронавируса (накануне – 214 случаев). Выздоровели 32 человека, 8 – скончались.
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