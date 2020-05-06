Силуанов объяснил отказ от раздачи "вертолетных денег" в кризис

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".
Он указал на то, что некоторые страны пошли на такой шаг, однако подчеркнул, что в нынешних условиях не стоит задачи соревноваться в том, кто больше потратит.
Помощь
Сейчас, по словам министра, стоит цель помочь бизнесу сохранить рабочие места, а людям — оплачивать первоочередные расходы.
Так, малым предприятиям предоставляют отсрочки по кредитам, арендным платежам, выдаются беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.
"Девяностые годы"
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также высказывалась об идее прямой раздачи денег населению. Она предложила представить, что произойдет, если Банк России напечатает деньги и раздаст их по нулевой ставке.
"Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность", — заявила она.
21 апреля, 23:33Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
По мнению Набиуллиной, выдача грантов, увеличение пособия по безработице и выплаты нуждающимся категориям граждан — действенные меры поддержки.
"Здесь как в том анекдоте"
Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, говоря о "вертолетных деньгах", процитировал анекдот.
"Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", — сказал он.
Что такое "вертолетные деньги"
Термин "вертолетные деньги" ввел американский экономист Милтон Фридман в 1969 году. Он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолета. Такая мера поддержки сейчас используется, в частности, в США и Японии.
Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах отметил, что подобный шаг является крайней мерой для спасения экономики, когда ключевая ставка уже находится около нуля, но бизнес и банки не хотят раздавать деньги. Именно тогда для стимулирования спроса и начинают раздавать бесплатные деньги, заявил он.
С ним согласен глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Это крайняя мера денежно-кредитной политики, когда другие меры оказываются недостаточно эффективными. Бездумное разбрасывание "вертолетных денег" будет несправедливо – помощь получат и те, кто в ней не нуждается. Следует также учитывать и инфляционный шок в результате такого вливания денег в экономику", — сказал он.
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, в свою очередь, лишь отчасти согласился с мнением коллег. Он считает, что такую меру могут использовать после того, как ключевая ставка снизят до нулевой зоны и реализуют программы "количественного смягчения".
Однако полагает, что такая мера необязательно приведет к критическим негативным последствиям как для инфляции, так и для бюджетной устойчивости. Покатович объясняет это тем, что ее можно применять с использованием различных спецификаций как в отношении объемов предоставляемых сумм, так и в отношении форматов возвратности данных средств государству.
Эксперт отметил, что основным плюсом использования такой меры может стать более масштабная и быстрая поддержка совокупного спроса в экономике, поскольку ее "покрытие" населения будет существенно выше в сравнении с прямой адресной поддержкой.
"За деньгами смогут обратиться все, кому это нужно, без необходимости соответствовать каким-либо установленным критериям. В моменте эта поддержка может оказаться необходимой для некоторых слоев населения, которые в определенных случаях не могут претендовать на адресную помощь от государства, но критически в ней нуждаются. Фактически в этом случае может работать принцип "предложить деньги всем, а дальше работать с теми, кто использовал данный ресурс", — заключил он.
Режим самоизоляции
В Москве и многих других российских регионах с конца марта действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.
Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам — уже в третий раз — и продлил объявленные ранее нерабочие дни вплоть до 11 мая.
При этом президент поручил правительству и ведомствам проработать план по выходу страны из режима самоизоляции, а также подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики, бизнеса и граждан. Путин подчеркнул, что ограничения должны начать отменять постепенно с 12-го числа.
В Минздраве и Роспотребнадзоре не исключили, что некоторые меры, продолжат действовать, пока не появится вакцина от SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Жителей страны призывают оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости и помнить о важности социального дистанцирования.
Пандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило три миллиона, около 207 тысяч скончались.
В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, почти 1500 умерли, 20 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.