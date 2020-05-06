Силуанов объяснил отказ от раздачи "вертолетных денег" в кризис

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Россия могла бы напрямую выдавать деньги населению, если бы рубль был мировой резервной валютой, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью газете " Ведомости ".

Он указал на то, что некоторые страны пошли на такой шаг, однако подчеркнул, что в нынешних условиях не стоит задачи соревноваться в том, кто больше потратит.

Помощь

Сейчас, по словам министра, стоит цель помочь бизнесу сохранить рабочие места, а людям — оплачивать первоочередные расходы.

Так, малым предприятиям предоставляют отсрочки по кредитам, арендным платежам, выдаются беспроцентные кредиты на зарплату и гранты в размере МРОТ на сотрудника.

"Девяностые годы"

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина также высказывалась об идее прямой раздачи денег населению. Она предложила представить, что произойдет, если Банк России напечатает деньги и раздаст их по нулевой ставке.

"Я напомню девяностые годы. Это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет на них тяжело что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации. Наша задача — сохранить сбережения, сохранить зарплаты, сохранить покупательную способность", — заявила она.

По мнению Набиуллиной, выдача грантов, увеличение пособия по безработице и выплаты нуждающимся категориям граждан — действенные меры поддержки.

"Здесь как в том анекдоте"

"Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", — сказал он.

Евросоюза. По словам руководителя банка, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США

Что такое "вертолетные деньги"

Термин "вертолетные деньги" ввел американский экономист Милтон Фридман в 1969 году. Он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолета. Такая мера поддержки сейчас используется, в частности, в США и Японии

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию " Эксперт РА Антон Табах отметил, что подобный шаг является крайней мерой для спасения экономики, когда ключевая ставка уже находится около нуля, но бизнес и банки не хотят раздавать деньги. Именно тогда для стимулирования спроса и начинают раздавать бесплатные деньги, заявил он.

С ним согласен глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий

"Это крайняя мера денежно-кредитной политики, когда другие меры оказываются недостаточно эффективными. Бездумное разбрасывание "вертолетных денег" будет несправедливо – помощь получат и те, кто в ней не нуждается. Следует также учитывать и инфляционный шок в результате такого вливания денег в экономику", — сказал он.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, в свою очередь, лишь отчасти согласился с мнением коллег. Он считает, что такую меру могут использовать после того, как ключевая ставка снизят до нулевой зоны и реализуют программы "количественного смягчения".

Однако полагает, что такая мера необязательно приведет к критическим негативным последствиям как для инфляции, так и для бюджетной устойчивости. Покатович объясняет это тем, что ее можно применять с использованием различных спецификаций как в отношении объемов предоставляемых сумм, так и в отношении форматов возвратности данных средств государству.

Эксперт отметил, что основным плюсом использования такой меры может стать более масштабная и быстрая поддержка совокупного спроса в экономике, поскольку ее "покрытие" населения будет существенно выше в сравнении с прямой адресной поддержкой.

"За деньгами смогут обратиться все, кому это нужно, без необходимости соответствовать каким-либо установленным критериям. В моменте эта поддержка может оказаться необходимой для некоторых слоев населения, которые в определенных случаях не могут претендовать на адресную помощь от государства, но критически в ней нуждаются. Фактически в этом случае может работать принцип "предложить деньги всем, а дальше работать с теми, кто использовал данный ресурс", — заключил он.

Режим самоизоляции

Москве и многих других российских регионах с конца марта действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают граждан не покидать свои дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра друг от друга.

Ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам — уже в третий раз — и продлил объявленные ранее нерабочие дни вплоть до 11 мая.

При этом президент поручил правительству и ведомствам проработать план по выходу страны из режима самоизоляции, а также подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики, бизнеса и граждан. Путин подчеркнул, что ограничения должны начать отменять постепенно с 12-го числа.

В Минздраве и Роспотребнадзоре не исключили, что некоторые меры, продолжат действовать, пока не появится вакцина от SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19). Жителей страны призывают оставаться дома, не выходить на улицу без крайней необходимости и помнить о важности социального дистанцирования.

Пандемия коронавируса

Коронавирус COVID-19 выявили почти во всех странах мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших превысило три миллиона, около 207 тысяч скончались.

В России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения, почти 1500 умерли, 20 тысяч излечились.