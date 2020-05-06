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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T09:26
https://ria.ru/20200506/1571009701.html
В Японии более трети префектур возобновят работу предприятий
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570947742_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_e2463537c4188cb616d335ff37397c7b.jpg
РИА Новости

В Японии более трети префектур возобновят работу предприятий

09:26 06.05.2020
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© РИА Новости / Ксения НакаЯпония
Япония
© РИА Новости / Ксения Нака
Япония. Архивное фото
ТОКИО, 6 мая – РИА Новости. Более одной трети японских префектур – 17 из 47 – с четверга частично или полностью возобновят работу предприятий, сообщила газета "Йомиури".
В этих префектурах низкое число заражений коронавирусом или, как в префектуре Иватэ, их вообще нет. Здесь уже с четверг начнут работать 18 видов предприятий, к которым власти в середине апреля обратились с просьбой временно прекратить работу. К ним относятся, в том числе, и залы игровых автоматов "патинко", и ночные клубы. В воскресенье к этим 17 префектурам присоединятся еще 4.
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В то же время некоторые префектуры предпочитают сохранить действующие меры. Так, префектура Нара, где число зараженных составляет 88, решила не снимать требований по прекращению работы до 31 мая, так как находится по соседству с Осака и Киото: Осака занимает второе место в стране по числу инфицированных – 1686 человек.
В понедельник правительство Японии решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 мая. При этом указывалось, что там, где ситуация позволяет, возможно досрочное снятие ограничений.
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Наиболее жесткие меры приняты в 13 префектурах, таких как Токио, Осака и другие, где большое скопление населения и значительное число зараженных. Эти префектуры получили особый статус, в них пока о послаблениях режима речи не идет.
По последним данным телеканала NHK, число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 16 086, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. От коронавируса в Японии погибли 579 человек. Состояние 313 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 5238 человек.
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